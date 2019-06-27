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В России дорожают гаражи

27 июня 2019 г. 421
Фото: © shutterstock.com

Средняя стоимость гаражей в России выросла за год более чем на 5%. В среднем гараж сейчас стоит 350,2 тысячи рублей.

Цены выросли в 21 из 23 крупнейших городов, попавших в исследование, проведенное "Авито-Недвижимость".

Сильнее всего гаражи подорожали в Перми – там цены выросли на 12,6%, до 342,3 тысячи рублей. Заметный рост стоимости отмечен также в Нижнем Новгороде, где средняя цена гаража составила 365 тысяч рублей, Петербурге – 380,1 тысячи рублей, Ростове-на-Дону – 518 тысяч рублей и Москве – 612,7 тысячи.

Подешевели гаражи только в Воронеже, да и то символически – на 0,8%, средняя цена сейчас составляет 335 тысяч рублей. В Ижевске стоимость гаражей не изменилась – 131,9 тысячи рублей.

Число выставленных на продажу гаражей выросло за год на 5,4%, при этом спрос на их покупку остался на прежнем уровне.

Большинство россиян (60%) предпочитают кирпичные гаражи, 25% выбирают железобетонные, 14% - металлические.

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