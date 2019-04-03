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В России хотят запретить микрокредиты под залог жилья

3 апреля 2019 г. 489
Фото: © shutterstock.com

Запретить выдавать микрокредиты под залог жилья могут уже весной – соответствующий законопроект в Госдуму планируют внести в апреле.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты  под залог жилья. Ранее о запрете подобного кредитования говорил Центробанк.

В безвыходной ситуации семьи, обратившиеся в микрофинансовые организации и заложившие жилье, могут лишиться последнего, и им негде будет жить.

Матвиенко поручила подготовить законопроект в кратчайшие сроки.  Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев рассказал РИА Новости, что закон могут принять до конца весенней сессии.

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