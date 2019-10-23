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В России хотят запретить отключать отопление и воду за долги

23 октября 2019 г. 128
фото: shutterstock.com

С таким предложением выступили в Госдуме. 

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается запретить отключать водоснабжение и отопление за неуплату этих коммунальных услуг. Документ размещен на сайте Госдумы.

Алексей Куринный предлагает дополнить часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса следующей формулировкой: "Не допускается приостановление коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению, в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем".

Данное изменение, по мнению парламентария, позволит "защитить права россиян на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях". Принятие и реализация поправок не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета, указывается в пояснительной записке к документу.

Между тем, долги россиян и юридических лиц за коммунальные услуги растут из года в год. Так, по данным Минстроя РФ, общей долг за ЖКУ в первом квартале превысил 1,1 трлн рублей. Эксперты со ссылкой на Росстат говорят о большей цифре – сейчас это уже в районе 1,5 трлн рублей.  Львиная доля задолженности складывается за поставку коммунального ресурса – это тепло, электричество, вода, а также за содержание общего имущества.

Ранее сообщалось, что долги российских дачников будут списывать с банковских карт. Если раньше процесс взыскания долгов мог длиться годами, то сейчас он займет месяц.

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