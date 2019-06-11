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В России изменился порядок применения маткапитала

11 июня 2019 г. 5205
Фото: © shutterstock.com

В России с 11 июня изменился порядок применения средств материнского капитала – в силу вступило соответствующее постановление правительства.

Ипотеку за счет материнского капитала можно погасить лишь в банках, подотчетных Центральному банку РФ, пишет "Парламентская газета".

Также маткапитал можно пустить на выплату  кредита, взятого на строительство или приобретение жилья в кредитном потребительском кооперативе или сельскохозяйственном потребительском кооперативе, если с момента их регистрации прошло не менее 3 лет.

Материнский капитал по-прежнему можно направить на строительство, покупку или реконструкцию жилья, при этом процедура стала проще: теперь вместо копии разрешения на строительство можно будет предоставить копию уведомления о соответствии планируемого объекта  установленным параметрам.

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