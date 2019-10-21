Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыВ России изменят правила проверки счетчиков, чтобы защититься от мошенников

В России изменят правила проверки счетчиков, чтобы защититься от мошенников

21 октября 2019 г. 150
Фото: © shutterstock.com

В России меняют порядок оформления проверки счетчиков – бумажные свидетельства станут необязательными, значение будет иметь только запись в базе данных Росстандарта.

Бумажные документы будут выдавать только по желанию владельца прибора учета, пишет "Российская газета".

Специалист после проверки счетчика должен будет прямо на месте, в присутствии владельца внести результаты в реестр через портал госуслуг.

Результаты проверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта, но эта запись имеет справочный характер и результаты проверки отображаются только через несколько дней после передачи сведений.

Нововведения призваны защитить россиян от мошенников, которые навязывают свои услуги и выдают фальшивые свидетельства.

Законопроект об электронной фиксации результатов проверок внесен с Госдуму.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>