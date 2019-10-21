В России изменят правила проверки счетчиков, чтобы защититься от мошенников

В России меняют порядок оформления проверки счетчиков – бумажные свидетельства станут необязательными, значение будет иметь только запись в базе данных Росстандарта.

Бумажные документы будут выдавать только по желанию владельца прибора учета, пишет "Российская газета".

Специалист после проверки счетчика должен будет прямо на месте, в присутствии владельца внести результаты в реестр через портал госуслуг.

Результаты проверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта, но эта запись имеет справочный характер и результаты проверки отображаются только через несколько дней после передачи сведений.

Нововведения призваны защитить россиян от мошенников, которые навязывают свои услуги и выдают фальшивые свидетельства.

Законопроект об электронной фиксации результатов проверок внесен с Госдуму.