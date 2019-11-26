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В России купили рекордные объемы складов

26 ноября 2019 г. 382

Объём сделок со складской недвижимостью в России по итогам года составит 2,6 млн кВ м, это рекордный показатель за всю историю рынка, сообщил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

Обьем сделок в Москве окажется немного ниже прошлогодних показателей - около 1,7 млн кв м против 1,8 млн кВ м в 2018 году. Данное снижение объемов сделок на столичном рынке компенсируется двукратным ростом в регионах: с 450 до 900 тыс кВ м.

"Цифра 1,7 млн кВ м тоже внушительная, для сравнения в 2017 году спрос составил 1,2 млн кВ м. Сложив 1,7 млн кв м в Москве и 900 тыс кВ м в регионах, мы получим 2,6 млн кВ м. Это рекорд за всю историю рынка складов. В прошлом году было 2,2 млн кВ м", - сказал Константин Фомиченко на конференции Knight Frank.

Доля вакантных складских площадей достигла минимального с 2013 года значения - 2,5%. В этом году в Московском регионе было построено 850 тыс кВ м, что соответсвует уровню прошлого года.

По прогнозам аналитиков Knight Frank, активный спрос на рынке складов сохранится в следующем году и, вероятно, превысит показатель этого года.

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