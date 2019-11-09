В России меняются расчеты тарифов на вывоз мусора

В России изменят правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

При определении тарифов теперь не будут учитывать налог на прибыль. Кроме того, будет исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Также изменят расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов – их будут определять исходя из максимальных сроков использования. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, учитываться не будет.

Эти меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования, отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. При этом в Российском экологическом операторе считают, что нововведения снизят рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до 4% и лишат отрасль инвестиций, передает РИА Новости.