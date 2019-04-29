В России могут массово закрыться маленькие магазины "у дома"

В России могут начать массово закрываться небольшие магазины формата "у дома".

Минфин РФ предлагает лишить ряд продавцов возможности платить налоги на специальных условиях, что и приведет к закрытию большинства несетевых магазинчиков, пишет РБК.

Ведомство, в частности, предлагает запретить Единый налог на вмененный доход (ЕНДВ) и патенты для продавцов маркируемых товаров. Если инициатива будет одобрена, многие предприниматели не справятся с налоговой нагрузкой.

Под ударом, отмечает издание, находятся, прежде всего, продавцы одежды, обуви и табака.