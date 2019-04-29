ГлавнаяФинансыВ России могут массово закрыться маленькие магазины "у дома"

В России могут массово закрыться маленькие магазины "у дома"

29 апреля 2019 г. 497
Фото: © shutterstock.com

В России могут начать массово закрываться небольшие магазины формата "у дома".

Минфин РФ предлагает лишить ряд продавцов возможности платить налоги на специальных условиях, что и приведет к закрытию большинства несетевых магазинчиков, пишет РБК.

Ведомство, в частности, предлагает запретить Единый налог на вмененный доход (ЕНДВ) и патенты для продавцов маркируемых товаров. Если инициатива будет одобрена, многие предприниматели не справятся с налоговой нагрузкой.

Под ударом, отмечает издание, находятся, прежде всего, продавцы одежды, обуви и табака.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>