В России могут появиться беспроцентные кредиты для застройщиков

Для российских застройщиков, которые не получать проектное финансирование, предусматривается возможность получения беспроцентных кредитов. Сейчас такие поправки прорабатываются. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе Всероссийского совещания по долевому строительства Минстроя РФ.

По его словам, сейчас есть ряд вопросов, которые связаны с поддержкой застройщиков в переходный период, особенно тех, кто не сможет получить проектное финансирование по тем или иным причинам.

"Мы предусмотрели распространение поручительства Фонда дольщиков на целевые кредиты, которые привлекаются застройщиками у всех уполномоченных банков. Более того, мы сейчас прорабатываем и согласовываем поправки, чтобы поддержать тех застройщиков, которые очевидно по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности, но их нужно поддержать - вплоть до предоставления беспроцентных займов таким застройщикам", - сказал Николай Николаев.

Речь идет о тех, кто столкнулся с трудностями по привлечению проектного финансирования, добавил парламентарий.

"Это будет абсолютно исключительная мера, но тем не менее инструментарий такой должен быть, чтобы не дать провалиться этим проектам", - подчеркнул он.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Однако, часть застройщиков попадут в красную зону - не получат проектное финансирование и не подпадут под критерии.