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В России могут резко упасть цены на жилье

12 июля 2019 г. 1427
фото: shutterstock.com

Произойти это может после реализации нацпроекта - через 7-9 лет. 

 

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет. Об этом говорится в документе "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованного на сайте регулятора.

По мнению экспертов ЦБ, потенциальный спрос на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки может быть удовлетворен в течение 7–9 лет в случае достижения целевых показателей национального проекта. При этом, новые значимые источники спроса на ипотеку, с учетом накопленной к тому времени задолженности по ипотеке и уже достигнутого уровня обеспечения домохозяйств жильем, вряд ли появятся.

"Это может привести к резкому падению цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта", - говорится в документе.

Нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн кв м к 2024 году, в том числе 80 млн кв м в многоквартирных домах, из которых 53 млн кв м должно быть профинансировано за счет ипотечных кредитов. Ипотека к этому времени должна понизиться до 8%.

 

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