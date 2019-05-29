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В России может появиться отцовский капитал

29 мая 2019 г. 3114
фото: shutterstock.com

Субсидия не отменит материнский капитал, а станет дополнительным стимулом к рождению детей.

 

Комиссия Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства предлагает ввести новую субсидию - отцовский капитал,  которую следует выплачивать семьям при появлении третьего ребенка. 

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на получение сертификата, сумма которого ежегодно индексируется, имеют семьи, в которых появляются вторые или последующие дети – речь идет как о рождении, так и об усыновлении. Выдается сертификат однократно, а сам капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсионные накопления матери, а также на реабилитацию детей, имеющих инвалидность. В 2018 году сумма материнского капитала составляет 453 тыс рублей.

Субсидия не отменит материнский капитал, а станет дополнительным стимулом к рождению детей. Сумма, которая будет выплачиваться отцам, будет сопоставима с выплатами по маткапиталу - 453 тыс рублей. Отцовский капитал будет предоставляться при рождении третьего ребенка при условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители находятся в зарегистрированном браке.

Реализацию проекта отцовского капитала в ОП РФ предполагают начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы России, пишет газета "Известия". 

Ранее президент России Владимир Путин предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям почти полмиллиона рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита.

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