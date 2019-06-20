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В России пересчитают тарифы на отопление

20 июня 2019 г. 291
Фото: © shutterstock.com

В России могут изменить нормативы отопления – цены будут зависеть от этажа, на котором расположена квартира.

Платежи могут значительно вырасти у собственников квартир с первого по четвертый этаж, рассказал "Парламентской газете" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Норматив, по словам депутата, собирались внедрить еще в 2016 году, но Минстрой решил перенести сроки на 4 года.

Исправить ситуацию, по словам Гладких, может передача полномочий по поводу ввода нового норматива регионам – тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно вводить новый расчет порядка отопления.

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