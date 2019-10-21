В России появится ипотека под 1% на жилье с эскроу

Получить ее смогут многодетные семьи, которые купят квартиру с применением эскроу-счетов в новостройках. Льготная ставка будет действовать на сроке строительства.

Сбербанк запускает специальную ипотечную программу для строящегося жилья по схеме эскроу: покупатели таких квартир смогут получить максимальную скидку по кредиту в 4%, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

С 1 октября Сбербанк уже в третий раз за год снизил ставки по ипотеке. Речь шла как о квартирах в новостройках, так и вторичном жилье

"Сегодня мы объявим, что в ближайшее время планируем снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется с использованием эскроу-счетов", - сказал Анатолий Попов в кулуарах конференции Сбербанка по девелопменту и жилой недвижимости в Санкт-Петербурге.

Предложение будет доступно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

"У клиента будет возможность выбора - дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка. Во втором - до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию. Самая низкая ставка от 1% будет по программе господдержки для семей с детьми", - уточнил банкир.

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу. Застройщики сами будут принимать решение, какие квартиры могут быть проданы в ипотеку со сниженной ставкой.

Ранее вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов сообщал, что банк планирует упростить условия кредитования для застройщиков жилья и снизить ставки по ипотеке для новостроек, квартиры в которых продаются по эскроу.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.