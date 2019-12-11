В России появятся новые штрафы за незаконную перепланировку

До этого за незаконную перепланировку в жилых домах отвечали только граждане - собственники помещений, теперь будут и юридические лица.

В России вскоре начнут штрафовать не только за незаконную перепланировку квартир, но и нежилых помещений. Соответствующий законопроект депутаты поддержали в первом чтении, передает "Парламентская газета".

Кроме того, штрафовать за самовольную перепланировку будут не только граждан, но должностных и юридических лиц. Так, должностным лицам придется заплатить штраф от 4 тыс до 5 тыс рублей, а юрлицам — от 40 тыс до 50 тыс рублей. По мнению разработчиков, самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица, нередко приводит к трагическим последствиям.

Ранее за незаконную перепланировку в жилых домах отвечали только граждане - собственники помещений. Его размер – от 2 до 2,5 тыс рублей. Штрафы для юрлиц в КоАП не были предусмотрены.