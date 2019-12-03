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В России продали первую квартиру с использованием VR-очков

3 декабря 2019 г. 157
Фото: © shutterstock.com

В России впервые выдали кредит в рамках сервиса с использованием технологий виртуальной реальности.

Сделку в банке ВТБ оформил житель Красноярска – он при помощи VR-сервиса купил квартиру в Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В очках виртуальной реальности клиенты могут оценить все характеристики квартиры. Можно посмотреть, где расположен дом, оценить инфраструктуру – детские и спортивные площадки, школы и детсады, уточнить удаленность от метро и посмотреть планировку.

Во время сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который рассказывает о квартире и условиях оформления ипотеки.

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