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В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

2 декабря 2019 г. 401
Фото: © shutterstock.com

В России становится больше ипотечных заемщиков, у которых уже есть другие кредиты, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.

Для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности следует заранее принимать меры, сказал она в интервью "России 24". С этой целью регулятор рассматривает возможность введения надбавок по коэффициентам риска для ипотечных кредитов в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика.

Подобная стратегия используется в России для необеспеченных потребительских кредитов – с 1 октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц.

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