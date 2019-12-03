В России растет количество молодых ипотечных заемщиков

С начала двухтысячных годов доля ипотечных заемщиков в России выросла более чем в два раза.

Если в начале тысячелетия только 15% людей до 30 лет оформляли ипотеку, то в 2017-19 годах их стало уже 45-55%, сообщил руководитель аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг.

В начале нулевых ипотеку брали только люди с высоким доходом в иностранной валюте, и кредиты тоже выдавались преимущественно валютные. Ставка по валютному кредиту составляла 30%, а по рублевому могла достигать и 50%. Доля собственных средств была не менее 30-40%, а средний фактический срок кредита – менее 5 лет.

Сегодня ипотека доступна людям со средним доходом, получающим зарплату в рублях. Кредиты в основном рублевые по ставке 9-11%. Первоначальный взнос колеблется в рамках 15%-30% от стоимости квартиры, а средний срок кредита составляет 6 лет.