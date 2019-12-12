В России стало меньше семей, желающих улучшить жилищные условия

Доля российских семей, желающих улучшить жилищные условия, за два года сократилась на 5%. В настоящее время переехать хотят 24,3 миллиона семей - это 40% от общего числа.

Желание улучшить жилищные условия возникает в основном из-за потребности в дополнительной жилплощади или комнатах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу ДОМ.РФ. Отчасти также желание связно с тем, что в одной квартире живут представители разных поколений, которые хотели бы разъехаться. Порядка 8,5 миллиона семей мечтают о новом жилья из-за износа или недостаточного благоустройства текущего.

Примерно две трети семей планируют покупать жилья, основным способом финансирования покупки стала ипотека – возможность оформления жилищного кредита готовы рассмотреть 13,5 миллиона семей из 16,5 миллиона желающих купить квартиру.

С 2000 года более 9,5 миллиона семей приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов, из них 1 миллиона – с начала 2019 года. Большая часть заемщиков, оформивших кредит в этом году, - семьи с детьми, на них приходится 70%. У 40% - два и более ребенка, у 18% дети родились после того, как взяли ипотеку.

Типичный заемщик 2019 года, по данным опроса, - семья с 1 или 2 детьми, где основной заемщик – специалист или руководитель среднего звена в возрасте 30-35 лет, с высшим образованием. Средняя сумма кредита составила 2,1 миллиона рублей. Ипотеку оформляли в основном на 10-19 лет по ставке 9,5-10% годовых. В этих условиях средний платеж составит 21-22 тысячи рублей – это 25-30% дохода домашнего хозяйства.