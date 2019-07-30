В России упростили регистрацию сделок с недвижимостью

В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости – с 31 июля сделки с недвижимостью в долевой собственности не будут требовать нотариального удостоверения. Федеральная кадастровая палата разъяснила изменения процедур проведения сделок.

Согласно действующему законодательству, если недвижимость принадлежит одному собственнику, то для покупки, продажи или ипотеки удостоверение нотариуса не требуется. Но если правами на недвижимость обладают сразу несколько человек, сделки подлежат нотариальному удостоверению.

С 31 июля процедура оформления сделок для участников долевой собственности становится проще нотариальное удостоверение больше не нужно при отчуждении или ипотеке долей, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

Отмена нотариального сбора на собственников, участвующих в одной сделке, позволит снизить финансовую нагрузку и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в одной долевой собственности, проще и доступнее. При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.