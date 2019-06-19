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В России запретили необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ

19 июня 2019 г. 353
фото: shutterstock.com

Теперь рост цен на коммунальные услуги ограничен уровнем инфляции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит не допустить роста цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом глава правительства заявил на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.  

Он отметил, что сейчас для регионов устанавливаются индексы роста платы для ЖКХ, однако, есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. Причем, далеко не все эти основания справедливы.

Благодаря новому документу таких оснований станет меньше.  "Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой", - добавил премьер-министр.

В 2019 году коммунальные тарифы в России вырастут дважды. Первое повышение уже произошло первого января. Второе запланировано – на 1 июля (как и раньше). Причина двухступенчатого роста связана с повышением НДС.

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