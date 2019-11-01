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В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

1 ноября 2019 г. 113
Фото: © shutterstock.com

С 1 ноября в силу вступил закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья.

Документ вводит запрет на заключение договоров потребительского займа с физическими лицами, если в залог предлагается жилое помещение, передает "Интерфакс".

Законодатели подчеркивают, что документ положит конец нелегальным схемам по отъему жилья, в результате которых человек, взявший микрокредит, лишается единственной квартиры.

Закон также устанавливает минимальный размер собственных средств для МФО в размере 5 миллионов рублей – ранее он отсутствовал. Норматив будут вводить поэтапно и начнут с 1 июля и суммы 1 миллион рублей. Планка в 5 миллионов будет установлена 1 июля 2024 года. 

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