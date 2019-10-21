В Сбербанке рассказали, каким застройщикам будет сложнее получить проектное финансирование

Девелоперы, которые имеют систематические нарушения по срокам сдачи новостроек и по обязательствам перед дольщиками, могут столкнуться с трудностями при получении проектоного финансирования, сообщил зампредседателя правления Сбербанк Анатолий Попов на гембе, посвященной новой схеме финансирования жилищного строительства в Санкт-Петербурге.

При выдачи кредита банк учитывает четыре аспекта. Первое - информация о застройщике (деловая репутация, опыт, отсутствие претензий, неурегулированных судебных решений, обманутых дольщиков). Второе – маркетинг (концепция проекта, локация, инфраструктура, насколько сам проект имеет рыночную привлекательность). Третье – работа с исходно-разрешительной документацией, четвертое – бюджет проекта, источники финансирования. После анализа этих пунктов, банк решает стоит финансировать проект, отправить на доработку или отказать в кредите.

"Сегодня основная причина приостановления работы по сделкам – неполный пакет документов, это 65% случаев. Еще 22% - инициатива клиента: либо он передумал реализовывать проект или отложил его или выбрал другой банк. Только 15% - это отказы из-за того, что проект в себе несет действительно риски. Около 3% связаны с изменением параметров самого проекта", - сказал Анатолий Попов.

По его словам, причины отказов из-за высоких рисков проекта: систематические нарушения срока вода объектов и обязательств перед существующими дольщиками, наличие существенных исков перед контрагентами и убыточная экономика проекта.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.