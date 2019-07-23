В Сбербанке рассказали, кому могут не дать ипотеку

Потенциальный заемщик может оценить свои шансы на получение кредита, в том числе ипотечного, при помощи данных кредитного бюро – этим инструментом так или иначе пользуются все банки.

Охотнее всего банки кредитуют людей с положительной кредитной историей, при этом не обязательно сразу брать ипотеку – начать можно с кредитной карты, это самый простой продукт, рассказал в интервью агентству "Пройм" зампред правления Сбербанка Олег Ганиев.

Сложности при получении ипотеки появляются у россиян, которые не имеют официального трудоустройства, не накопили на первоначальный взнос или же имеют существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам.

Ганиев также рекомендовал принимать решение об ипотечных каникулах, только если это реально необходимо. Опция предоставляется всего раз за срок кредита, и потом уже, если заемщик попадет в более тяжелые обстоятельства, возможности воспользоваться ипотечными каникулами у него уже не будет.

Зампред правления Сбербанка заверил, что запуск ипотечных каникул не повлияет на ставки по кредитам и не скажется на кредитной политике банка.