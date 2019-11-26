В Сбербанке рассказали, сколько россияне тратят на ЖКХ

Траты российских семей на ЖКХ выросли на 3% по сравнению с прошлым годом.

В среднем домохозяйство в России тратит на оплату услуг ЖКХ 3826 рублей в месяц, говорится в исследовании, проведенном Сбербанком. В эти услуги включены газ, электричество, водоснабжение, отопление и капремонт.

В целом показатель соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством, однако в некоторых регионах стоимость коммунальных платеже растет быстрее. В основном это связано с мусорной реформой и изменением методологии учета потребления энергии.

Сильнее всего цены выросли в Белгородской и Кировской областях – на 17,5% и 15,6% соответственно. В число лидеров по скорости подорожания ЖКХ вошли также Адыгея, Оренбургская область, Красноярский край, Вологодская область. В Петербурге и Ленинградской области затраты на коммуналку выросли на 8,3%, в Москве – на 5,1%.

Платежи снизились в шести регионах: в Ульяновской области, Мордовии, на Камчатке, в Магаданской и Псковской областях и на Алтае.

В среднем по России семья тратит на ЖКХ 9% от своих доходов. Наиболее весомым затраты на ЖКХ стали для жителей Рязанской области – 13,1%. Далее идут дальневосточные регионы: Чукотка, Еврейская АО и Камчатский край.

Самые дорогие услуги ЖКХ в Магаданской области – в среднем 6,2 тысячи рублей в месяц, а также в Мурманской области (6,1 тысячи), Камчатском крае (5,7 тысячи), Москве и Подмосковье (5,1 тысячи рублей).

Дешевле всего коммуналка в Тамбовской области и Чувашии – по 1,7 тысячи рублей, а также в Калмыкии – 1,8 тысячи.