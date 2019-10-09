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В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

9 октября 2019 г. 354
фото: shutterstock.com

Предварительный ущерб от действий "предпринимательницы" составил около 40 миллионов рублей. 

Жительница Сургута, представляясь сотрудницей мэрии, продавала местным жителям квартиры по привлекательным ценам. "Предпринимательницу", ранее судимую за имущественные преступления, задержала полиция.  

"Представляясь сотрудницей администрации Сургута, женщина предлагала купить жилье по привлекательной цене. Люди, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, подозреваемая придумывала различные причины срыва сделки", - рассказали в управлении МВД России по ХМАО.

Жертвами мошенницы стали 25 местных жителей.  Предварительный ущерб оставил не менее 40 миллионов рублей, и это только на территории ХМАО. Также женщина она обманула жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей, отметили в ведомстве.

На женщину заведено уголовное дело о мошенничестве. Аналогичные уголовные дела возбуждены в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале. Подозреваемая арестована, она находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге.

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