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В жилищном нацпроекте могут снизить целевые показатели по части ипотеки

30 сентября 2019 г. 200
Фото: © shutterstock.com

Целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" могут быть скорректированы. В частности, планируется снизить ожидания по ипотечному кредитованию.

Выдача ипотеки в России снижается, а нацпроект предусматривает, что в 2024 году количество выданных жилищных кредитов на новостройки должно удвоиться – с 0,5 до 1,1 миллиона. Ипотека, согласно нацпроекту, должна стать драйвером развития строительства.

Достичь целевых показателей, заложенных в нацпроекте, пока не удается. В первом полугодии ставка по ипотеке выросла до 10,56% - способствовало повышение Центробанком ключевой ставки и всплеск инфляции. Позже ставка пошла на снижение, но достигнуть запланированных на этот года 8,9% уже не удастся.

Минстрой и Минфин готовят проект доклада президенту о необходимости корректировки показателей нацпроекта, пишет "Коммерсант". Несоответствие ипотечной ставки прогнозу вызывает серьезное напряжение.

Однако в "ДОМ.РФ" считают, что при дальнейшем смягчении ЦБ кредитно-денежной политики и достижении целевых 4% инфляции ставки по ипотеке могут  опустить до 9% и ниже к середине 2020 года. На это может повлиять и программа субсидирования ипотеки для многодетных семей, где ставки составляю 6% годовых.

О планах скорректировать средние ставки по ипотеке в рамках нацпроекта говорили еще в апреле. Соответствующий документ разработал "ДОМ.РФ" и направил в Минстрой. Чтобы привести реальные и запланированные показатели в соответствие, "ДОМ.РФ" предлагал повысить ставки по ипотеке в 2019 году с 8,9% до 10,5%, в 2020-м – с 8,7% до 9,5%, в 2021-м – с 8,5% до 9%.

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