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Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

13 августа 2019 г. 338
Фото: © shutterstock.com

Судебная коллегия Верховного суда разъяснила, в каких случаях у ипотечных заемщиков могут отобрать жилье за долги.

Решение отражено в постановлении по делу семьи из Башкирии, пишет "Российская газета". Молодые люди купили 11 лет назад квартиру в ипотеку за 1,2 миллиона рублей. Кредит был обеспечен залогом жилья.

В течение 10 лет семья  исправно выплачивала кредит, но в последние два года несколько раз просрочила платежи. За это время у заемщиков сменился кредитор, который потребовал из-за просрочек выплатить всю задолженность, а квартиру выставить на торги. 

Местный районный суд счел требование кредитора необоснованным, однако вышестоящая инстанция с ним не согласилась, решив, что выставить жилье на торги – вполне законно.

Ответчики обжаловали вердикт в Верховном суде, который встал на их сторону. Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.

Если же должник допусти незначительное нарушение, а размер залогодержателя несоразмерен стоимости заложенного актива, квартиру на торги выставлять не стоит. Верховный суд отменил решение местного суда и отправил дело на пересмотр с учетом разъяснений.

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