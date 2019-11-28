Вещий сон помог пенсионерке выиграть деньги в лотерею на новый дом

Выигранный миллион пенсионерка из Тюмени, которая воспитывает троих внуков, планирует потратить на дом под Воронежем.

Пенсионерка из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею, увидев накануне вещий сон. Деньги женщина намерена потратить на покупку дома.

По ее словам, незадолго до тиража она увидела сон, в котором поймала много рыбы. Кроме того, в интернете женщина прочитала, что день тиража благоприятен для игры в лотерею. В итоге пенсионерка купила билет, который оказался счастливым.

Выигранный миллион пенсионерка, которая воспитывает троих внуков, планирует потратить на дом под Воронежем, где более благоприятный климат, пишет Ura.ru.