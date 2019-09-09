Владелец отеля судится с постояльцем из-за деда-нациста

Владелец отеля в Австрии подал в суд на постояльца, пожаловавшегося на фотографию нациста в холле гостиницы.

Фотографию, на которой изображены мужчины в форме вермахта и со свастикой, заметила семья из Германии. Выяснилось, что один из солдат на фото – дедушка владельца гостиницы.

Вернувшись домой, глава семьи оставил отзыв об отеле на двух популярных сайтах – он указал, что у входа размещен снимок дедушки-нациста.

Оскорбленный внук подал в суд на постояльца. В иске он отметил, что из-за отзыва у его гостиницы вырос отрицательный рейтинг, что повлияло на снижение спроса, и потребовал компенсацию в размере 20 тысяч евро. Постоялец же подал встречный иск. Он выяснил, что дед владельца гостиницы был членом НСДАП, хотя изначально отельер отрицал партийную принадлежность родственника, уверяя, что ношение формы вермахта не означало, что дед был нацистом.

Портрет предка, впрочем, владелец отеля уже снял, пишет EADaily.