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Владимир Жидкин на Urban Space расскажет о перспективах развития Новой Москвы

29 октября 2019 г. 183
фото: Urban Space

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин выступит на форуме Urban Space 2019, сообщили организаторы мероприятия.

Повышение качества городской инфраструктуры стало одной из приоритетных задач для столичной администрации. В рамках проекта расширения Москвы в состав города вошли обширные территории, которые нуждались в комплексном инфраструктурном развитии. Их нужно было заполнить социальными объектами высокого уровня в максимально сжатые сроки.

Глава департамента расскажет о главных событиях уходящего года в Новой Москве и перспективах развития этой локации в ближайшее время. Владимир Жидкин выступит с докладом "Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?". Также он расскажет о создании и развитии инфраструктуры в жилых районах и благоустройстве территорий для организации комфортной городской жилой среды.

На Urban Space также будут обсуждаться самые актуальные темы, связанные с индустрией жилой недвижимости. В частности, речь пойдет о самых громких провалах в новейшей истории строительного бизнеса и проектах, у которых нет шансов даже в эпоху, когда, казалось бы, можно продать любой продукт.

Urban Space - ежегодная деловая встреча лидеров рынка недвижимости. За круглым столом в рамках дискуссии соберутся руководители крупнейших девелоперских и риелторских компаний, а также представители органов власти. Организатором встречи выступают главная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards, порталы Urbanus.ru и Arendator.ru

"Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года" - так озаглавлен Urban Space 2019. Если вы тоже хотите знать, как правильно выйти из зоны комфорта и не совершить ошибку, покупайте билет и присоединяйтесь. 

 

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