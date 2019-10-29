Владимир Жидкин на Urban Space расскажет о перспективах развития Новой Москвы

Повышение качества городской инфраструктуры стало одной из приоритетных задач для столичной администрации. В рамках проекта расширения Москвы в состав города вошли обширные территории, которые нуждались в комплексном инфраструктурном развитии. Их нужно было заполнить социальными объектами высокого уровня в максимально сжатые сроки.

Глава департамента расскажет о главных событиях уходящего года в Новой Москве и перспективах развития этой локации в ближайшее время. Владимир Жидкин выступит с докладом "Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?". Также он расскажет о создании и развитии инфраструктуры в жилых районах и благоустройстве территорий для организации комфортной городской жилой среды.

На Urban Space также будут обсуждаться самые актуальные темы, связанные с индустрией жилой недвижимости. В частности, речь пойдет о самых громких провалах в новейшей истории строительного бизнеса и проектах, у которых нет шансов даже в эпоху, когда, казалось бы, можно продать любой продукт.

Urban Space - ежегодная деловая встреча лидеров рынка недвижимости. За круглым столом в рамках дискуссии соберутся руководители крупнейших девелоперских и риелторских компаний, а также представители органов власти. Организатором встречи выступают главная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards, порталы Urbanus.ru и Arendator.ru

"Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года" - так озаглавлен Urban Space 2019. Если вы тоже хотите знать, как правильно выйти из зоны комфорта и не совершить ошибку, покупайте билет и присоединяйтесь.