Власти нашли способ, как ограничить рост тарифов на воду

В России вводят эталонный принцип формирования тарифов водоснабжения. Это позволит ограничить рост цен для потребителей.

Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для организаций, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению. Нововведение коснется компаний, владеющих небольшими участками водопроводных или канализационных сетей (протяженностью до 10 км). Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В настоящее время к таким организациям применяется метод экономически обоснованных расходов.

Однако, высокая себестоимость и небольшие объемы оказываемых услуг по транспортировке по сравнению с крупными поставщиками ресурсов приводят к росту тарифов и увеличению платежей за коммунальные услуги.

Поэтому для таких небольших поставщиков будет применяться метод сравнения с "эталоном". В качестве него будут использоваться "удельные текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на стадию технологического процесса транспортировки ресурса". Отмечается, что при новом подходе себестоимость транспортировки не будет приводить к увеличению тарифов для конечного потребителя. Новый порядок формирования тарифов начнет действовать с 2020 года.