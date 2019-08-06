Власти назвали четыре способа покупки страхования жилья от ЧС

Минфин разъяснил, как можно застраховать свое жилье от стихийных бедствий. Закон о защите жилья от ЧС вступил в силу 4 августа.

Застраховать свое жилье от пожаров, ураганов и наводнений, а также бытовых рисков, если это будет предусмотрено региональной программой, можно четырьмя способами.

Договор страхования можно заключить в офисе и страховой компании; оформить страховку онлайн на официальном сайте страховщика; купить полис у страхового агента или брокера; приобрести страховку вместе с оплатой услуг ЖКХ, если такой пункт будет в платежке.

С 4 августа регионы должны разработать собственные программы страхования. Россияне, озаботившиеся заранее покупкой полиса, в случае стихии получат возмещение ущерба, исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в конкретном регионе и общей площади жилого помещения, а не из социальных норм. Кроме того, владельцы полиса смогут получить выплату от страховой компании.

Те, кто не заключил договор страхования, смогут рассчитывать только на компенсацию из бюджета, которая будет осуществляться, исходя из социальных норм, пишет "Российская газета".