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Власти назвали причину коммунальных долгов россиян

31 августа 2019 г. 1266
фото: shutterstock.com

Долги за ЖКУ в России превысили 1,1 трлн рублей. 

Коммунальные долги россиян во многом связаны с недостаточной культурой потребления ресурсов, считает замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По оценкам Минстроя РФ, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала превысил 564 миллиарда рублей. Почти столько же задолжали промышленные потребители и другие юрлица (за исключением бюджетных организаций). Общий долг за ЖКХ достиг 1,1 трлн рублей, и продолжает расти.

"Я считаю, что в первую очередь долги возникают из-за нас с вами. У нас утрачена культура потребления ресурсов. Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны за них платить", - сказал Максим Егоров, чьи слова приводят РИА Новости.

В качестве примера он привел сотовую связь, где при наличии долга услуги прекращают оказываться. Замминистра надеется, что ситуация с долгами в ЖКХ будет меняться в лучшее сторону. Сам вопрос находится на контроле на самом высоком уровне

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