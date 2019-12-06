Власти поддержат небольших застройщиков, которым сложнее всего перейти на эскроу-счета

Он отметил, что проблема маленьких застройщиков не решена. Речь идет о регионах, где слабо развит строительный комплекс, невысокий спрос на жилье и невысокая маржа строительства. По классическим требованиям эти застройщики не получат проектное финансирование. Власти ищут пути решения этой проблемы.

"Девятого числа у нас будет очередной президиум по национальным проектам и стратегическому развитию. Мы будем предлагать на этой площадке ряд моментов, направленных на поддержку таких небольших, но имеющих хорошую, добротную историю застройщиков", - сказал Владимир Якушев на пресс-конференции РБК.

Эти девелоперы должны обязательно остаться на рынке. Этих застройщиков однозначно нужно спасти, они не должны пасть жертвой долевой реформы, подчеркнул министр.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.