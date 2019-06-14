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Власти рассказали, что чаще всего нарушают подмосковные застройщики

14 июня 2019 г. 153
фото: shutterstock.com

Больше всего нарушений связано с проектной документацией. Сроки строительства девелоперы срывают реже всего.

Самыми распространенными нарушениями со стороны застройщиков является отклонение от проектной документации, нарушение техники безопасности, пожарных и санитарных норм, рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

"Самыми распространенными нарушениями являются отклонение от проектной документации на этапе строительства, нарушение строительных норм, нарушение техники безопасности, пожарных и санитарных норм. Это основной пул замечаний", - сказал Артур Гарибян в интервью Вести.Недвижимость.

Он отметил, что сроки строительства девелоперы срывают реже всего. Если застройщик отклонился от проектной документации, то от него требуется внесения корректировок в проект.

"Если внести изменения нельзя, то требуем демонтировать. Хотя на практике таких случаев довольно мало. Сегодня рынок дошел до такой точки развития, когда любое отклонение можно предусмотреть проектом. В целом грубые нарушения со стороны застройщика встречаются достаточно редко", - заключил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

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