Власти: застройщики в Подмосковье использовали не по назначению около 28 млрд рублей

Из них 19 млрд рублей (почти 70%) было возвращено назад в стройку.

Специалисты Главгосстройнадзора за полтора года выявили нецелевое расходование средств дольщиков со стороны застройщиков на 28 млрд рублей, заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

"В ходе проверок мы выявили нецелевое расходование средств у 46 застройщиков на общую сумму 28 млрд рублей. Из них 19 млрд рублей мы вернули обратно в стройку, а значит не допустили появления обманутых дольщиков", - сказал Артур Гарибян в интервью Вести.Недвижимость. Речь идет о периоде, начиная с конца 2017 года, уточнил он.

Оставшиеся 9 млрд рублей находятся в уголовных делах. По материалам проверок было возбуждено 11 дел, по ним ведется расследование, отметил глава подмосковного Главгосстройнадзора.

После краха Urban Group ведомство изменило подходы контроля за застройщиками. В том числе, был создан специальный отдел финансовой аналитики. В него вошли финансовые специалисты, бывшие следователи, бывшие работники спецподразделений МВД, базирующихся на экономических преступлениях.

Ранее проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности обанкротившегося Urban Group с 2011 по 2018 год выявила признаки нецелевого использования денежных средств дольщиков. Так, например, застройщики и генеральные подрядчики строительства объектов Urban Group направили 440 млн рублей за потенциально фиктивные услуги, оказанные ИП, зарегистрированными менеджментом и родственниками руководства группы компаний. Общая стоимость завершения строительства объектов компании оценивается в 67,6 млрд рублей.