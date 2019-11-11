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Внуку на квартиру: пенсионерка собирает с посетителей ТЦ плату за вход

11 ноября 2019 г. 3173

Пенсионерка из Тюменской области решила подзаработать, собирая с горожан дань за вход в торговый центр.

Жители города Заводоукомск сообщили в соцсетях, что бабушка сидит в разных магазинах, но чаще всего появляется в одном из торговых центров. За вход она берет обычно 5 рублей, но может и больше.

Одна из горожанок рассказала, что беседовала с пенсионеркой. По ее словам, там получает пенсию в 20 тысяч рублей, а деньги собирает, чтобы помочь с оплатой внуку, которому недавно купили квартиру.

В администрации ТЦ сообщили изданию Ura.ru, что неоднократно обращались с жалобами в полицию, но результатов это не привезло.

К ТЦ бабушку на машине привозит внук, и та "работает" 5-6 часов. Если ее выгоняют, она возвращается. Администрация торгового центра планирует поговорить с дочерью и внуком пенсионерки.

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