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Волгоградские коммунальщики решили пометить должников

30 июля 2019 г. 477
Фото: © shutterstock.com

Сотрудники коммунальных служб в Волгограде решили клеить на двери должников специальные яркие стикеры с предупреждениями.

До этого неплательщкам присылали ярко-оранжевые квитанции, где указывали отдельно долги по теплоснабжению, горячей и холодной воде и водоотведению. Однако все это на волгоградцев впечатления не произвело – за услуги ЖКХ задолжали, по данным МТВ. ОНЛАЙН, 36 тысяч жителей города.

Коммунальщики решили пойти еще на один мирный шаг и пометить ярылками тех, кто отказывается платить за предоставленные услуги. Следующим шагом станет отключение коммунальных ресурсов и повестка в суд.

В этом случае должнику придется не только выплатить долг,  но и оплатить стоимость работ по повторному подключению, судебные издержки и исполнительский сбор.

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