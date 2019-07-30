Волгоградские коммунальщики решили пометить должников

До этого неплательщкам присылали ярко-оранжевые квитанции, где указывали отдельно долги по теплоснабжению, горячей и холодной воде и водоотведению. Однако все это на волгоградцев впечатления не произвело – за услуги ЖКХ задолжали, по данным МТВ. ОНЛАЙН, 36 тысяч жителей города.

Коммунальщики решили пойти еще на один мирный шаг и пометить ярылками тех, кто отказывается платить за предоставленные услуги. Следующим шагом станет отключение коммунальных ресурсов и повестка в суд.

В этом случае должнику придется не только выплатить долг, но и оплатить стоимость работ по повторному подключению, судебные издержки и исполнительский сбор.