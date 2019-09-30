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Вопрос выгоды: эксперты сравнили ипотеку и аренду

30 сентября 2019 г. 525
Фото: © shutterstock.com

Аналитики сравнили стоимость аренды и покупки жилья в ипотеку в российских городах-миллионниках и выяснили, что же будет выгоднее.

Ипотека окажется выгоднее, если ставки аренды и цены на жилье будут расти примерно одинаковыми темпами, пишет РБК со ссылкой на исследование "Росбанка".

Аренда будет выгоднее ипотеки только в Москве, в остальных же городах более экономным вариантом окажется покупка жилья. 

Авторы исследования сравнили также гипотетическую цену купленной в ипотеку квартиры и объем накопленных средств и пришли к выводу, что в большинстве крупных городов не получится накопить на жилье за срок, необходимый для выплаты ипотеки. Только в Москве за 18 лет накопится на депозите сумма, на 100 тысяч превышающая цену ипотечной квартиры. Однако стоит учитывать, что при получении налогового вычета покупка жилья становится выгоднее аренды, добавляют аналитики.

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