Вслед за ключевой: ипотека в России может рекордно подешеветь

В этом году ипотечные ставки могут опуститься до рекордных значений. Несмотря на это ждать резкого увеличения спроса на ипотеку не приходится, говорят эксперты.

На очередном заседании Центробанк вновь снизил ключевую ставку. Впервые с докризисного 2014 года сразу на 50 п.п. Таким образом, ключевая ставка опустилась до 6,5%. Само понижение стало четвертым за год, последнее было в сентябре. Тогда вслед за ключевой ставкой вниз поползли и ипотечные. Российские банки стали один за другим стали пересматривать ставки по ипотеке.

Тогда эксперты сообщили, что это далеко не последнее снижение. Аналитики Сбербанка прогнозируют, что регулятор до конца года еще раз может понизить ключевую ставку и снова на 50 п.п. После этого ставка останется неизменной минимум на полгода. Накануне банк "Дом.РФ" объявил о снижение ипотечных ставок на новостройки. Теперь минимальная ставка составляет 8,3%.

Редакция Вести. Недвижимость решила выяснить у экспертов, как очередное снижение ключевой ставки скажется на ипотечном рынке, и насколько еще может подешеветь ипотека.

Само решение регулятор резко понизить ключевую ставку связано с низким уровнем инфляции (после резкого скачка в конце 2018-2019 гг) и желанием простимулировать спрос на ипотеку. Само снижение ключевой ставки было ожидаемым событием, говорит генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин. Экономика пребывает в стагнации, и для "разгона" экономического роста требуется смягчение кредитно-денежной политики. Так, например, за лето ставки упали с 10-10,5% до 9,3%. Однако, пока что снижение ключевой ставки не дало явного эффекта, поэтому потребовалось дальнейшее сокращение этого показателя.

В этом году ипотечный рынок развивается менее активно, чем в прошлом году. Так, по данным "Русипотеки", за девять месяцев россияне оформили 893 тыс ипотечных кредитов на 1,97 трлн рублей, что на 5% меньше показателей прошлого года. По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", по итогам года объем выданной ипотеки снизится на 14-17% и составит 2,5-2,6 трлн рублей против прошлогодних 3 трлн рублей.

Регулятор пытается оживить деловую активность, которая находится на очень низком уровне, говорит управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

"Чем ниже ставка, тем дешевле для банка заемные средства, которые он затем ссужает покупателям жилья. Поэтому нельзя исключать, что после снижения ключевой ставки стоимость ипотеки может снизиться до 8,5-9% годовых", - считает эксперт.

До конца года возможно снижение ипотечных ставок на 0,25 – 0,5 п. п. от текущих уровней, соглашается младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. На фоне предстоящих новогодних акций ипотека может подешеветь еще больше, не исключает эксперт.

Центробанк не только в очередной раз опустил ключевую ставку, но и подтвердил готовность рассматривать вопрос об ее изменении на одном из ближайших заседаний, и с высокой долей вероятности - в сторону снижения, отмечает главный аналитик "Росбанк Дом" Наталья Ващелюк.

Сейчас на рынке ипотеки уже есть потенциал для дальнейшего уменьшения ставок. До конца года жилищные кредиты могут подешеветь еще на 0,3-0,5%, полагает аналитик.

"Таким образом, в 2020 год рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками, что позволяет ожидать рост объема ипотечного кредитования в следующем году приблизительно на 25%", - считает Наталья Ващелюк.

Снижение ипотечных ставок приведет к увеличению спроса на жилье. Но он будет ограничен невысокой платежеспособностью россиян. По мнению Екатерины Щурихиной, резкого роста выдачи ипотеки не будет, так как основным ограничителем остается стагнация реальных доходов населения.

Столь значительного повышения активности, как в 2018 году, мы уже не увидим в связи продолжающимся сокращением доходов населения, соглашается Мария Литинецкая. Объем и количество выданной ипотеки в следующем году могут вырасти в пределах 15-20%, полагает она.

По мнению коммерческого директора Tekta Group Натальи Козловой, снижение ипотечных ставок в первую очередь позволит активизировать отложенный спрос сначала на вторичном рынке, а потом на рынке новостроек, так как после продажи старой квартиры около половина продавцов переходят на рынок новостроек. По нашим оценкам, в результате спрос на первичном рынке может увеличиться на 10-15% относительно значений сентября.

Снижение ставок по ипотеке позволит в первую очередь сохранить доступность жилья для россиян, так как позволит нивелировать значительный рост стоимости недвижимости на фоне долевой реформы, добавляет генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

То есть значительного увеличения спроса за счет ипотечных заемщиков вряд ли стоит ждать. Максимальное увеличение составит порядка 10% относительно третьего квартала 2019 года", - считает эксперт. Одновременно, учитывая высокую волатильность рубля, любой виток ослабления отечественной валюты может привести к росту ключевой ставки, а вместе с тем – и процентов по кредитам.

По мнению экспертов, сейчас достаточно благоприятное время для оформления ипотеки, потому что высока вероятность, что средние ставки опустятся до нового исторически низкого уровня - менее 9% годовых. Цены на недвижимость начали расти, поэтому если есть намерение приобретать жилье в кредит, то лучше планировать покупку до того, как подорожание войдет в активную фазу, советуют младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". При этом важно иметь достаточный первоначальный взнос и трезво оценивать свои финансовые возможности по обслуживанию ипотеки, отмечает эксперт. Потому что выплачивать кредит придется не один год.

Согласно майским указам президента, ипотека к 2024 году должна опуститься ниже 8% годовых, и около 5 миллионов семей должны ежегодно иметь возможность улучшить своим финансовые возможности.

Напомним, ранее Сбербанк анонсировал запуск ипотеки по сниженным ставкам на новостройки, квартиры в которых продаются по счетам эскроу. Минимальный размер ставки с учетом льгот и преференций может составить 1%. Ипотеку под 2% годовых в ближайшем будущем смогут оформить жители Дальнего Востока.