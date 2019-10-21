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Выдача ипотеки в России может снизиться через 2-3 года

21 октября 2019 г. 412
Фото: © shutterstock.com

Объем выдачи ипотеки может уменьшиться через 2-3 года из-за перехода жилищного строительства на новую модель, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Мы прогнозируем, что может иметь место снижение объемов выдачи ипотеки через 2-3 года, когда придет время для ввода объектов, которые должны закладываться сейчас по новым правилам", - сказал Якушев.

По итогам 2019 года Минстрой РФ ожидает выдачу ипотеки на уровне прошлого года.

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки: он вырос на 49% - до 3 триллионов рублей. За 2018 год средний размер ипотечного кредита увеличился на 10% до 2,05 миллиона рублей.

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