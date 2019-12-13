Выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

Налоговая льгота будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, согласно которым компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщается на сайте нижней палаты парламента. Раньше дольщик должны были заплатить с этих средств 13%.

"Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Сейчас компенсации обманутым дольщикам выплачиваются за счет взносов застройщиков (из компенсационного фонда) и за счет бюджетных средств. Но действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что НДФЛ можно не платить только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков, и принятый закон призван этот пробел устранить.