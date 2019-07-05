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Выросло число россиян, ждущих, что жилье подешевеет

5 июля 2019 г. 236
Фото: © shutterstock.com

Доля россиян, ожидающих, что цены на квартиры пойдут вниз, выросла с конца марта. При этом количество тех, кто ждет роста цен на жилье, осталось без изменений.

Подорожания жилья по-прежнему ожидают 45% участников опроса, проведенного порталом Domofond. Снижение стоимости жилья прогнозируют 17% опрошенных – это на 3% больше, чем в марте.

38% респондентов полагают, что цены останутся на прежнем уровне.

Повышения цен на жилье в Москве в ближайшие 3 месяца ждет 49% опрошенных, с марта их стало на 6% больше. Тех, кто считает, что столичная недвижимость подешевеет, стало 17% против 15% в марте. Доля сторонников стабильных цен составила 33%.

47% опрошенных назвали следующий квартал благоприятным периодом для покупки жилья, неблагоприятным его считают 12% респондентов.

Также россияне ждут снижения ипотечных ставок: роста стоимости ипотеки в марте ждали 33% участников опроса, в июне  – 18%; снижения ставки ждут 28%, в то время как весной их было 17%.

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