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Выросло число россиян, ждущих дешевой ипотеки

9 октября 2019 г. 439
Фото: © shutterstock.com

Число россиян, ожидающих снижения ипотечных ставок, выросло на 5% по сравнению с началом лета. Выросла и доля тех, кто считает следующий квартал благоприятным для покупки жилья. А число ожидающих роста цен на жилье сократилось.

42% участников опроса, проведенного порталом Domofond, ждут, что жилье подорожает. По сравнению с июнем их число снизилось на 3%. Треть респондентов настроены на снижение ипотечных ставок, 59% считают следующий квартал благоприятным для покупки жилья.

17% опрошенных ждут снижения стоимости жилья, 41% рассчитывает на стабильность.  В Москве повышения цен ждут 37% опрошенных, снижения – 25%.  

Россияне стали более настроенными на снижение ипотечных ставок: в июне роста ставок ожидали 18% респондентов, в сентябре – 15%. В прошлом квартале снижение прогнозировали 28% опрошенных, сейчас – 33%. 51% участников опроса считает, что размер ставок не изменится, в июне таких было 55%.  

Повышения ставок опасаются жители Краснодара и Тюмени, в Самаре, Воронеже и Уфе – максимальная доля тех, кто прогнозирует снижение ставок.

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