Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыВыросло число заемщиков, тратящих на ипотеку больше половины дохода

Выросло число заемщиков, тратящих на ипотеку больше половины дохода

22 августа 2019 г. 406
Фото: © shutterstock.com

В России выросло число ипотечных заемщиков с доходом до 20 тысяч, которые больше половины заработанного тратят на платежи по кредиту.

Во втором квартале 2019 года таких заемщиков было 23,9% от общего числа, годом ранее – 21,9%, говорится в сообщении Объединенного бюро кредитных историй.

Более половины дохода на ипотечные платежи тратили 16,4% заемщиков с доходом от 20 до 50 тысяч рублей, год назад их было 14,2%. В сегменте с доходом от 50 до 100 тысяч рублей больше половины на выплату ипотеки тратят 11,2% заемщиков (9% год назад). Среди заемщиков с доходом свыше 100 тысяч рублей таких насчитывается 8,4% (6,5% годом ранее).

Между тем, по данным международной аналитическо-консалтинговой компании FinExpertiza россияне задолжали по ипотечным кредитам 7 триллионов рублей – это рекордный показатель за всю историю. Более трети задолженности приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.

Эксперты отмечают, что долги растут из-за финансовой неграмотности россиян – многие берут ипотек, не просчитывая доходы и долгосрочные риски.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>