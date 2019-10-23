Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдется в 2,3 трлн рублей

Общая стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву составит 2,3 трлн рублей. В такую сумму оценили строительство дороги в РЖД, пишет газета "Коммерсант".

По подсчетам госкомпании, участок от Петербурга до Москвы (659 км) будет стоить почти 1,6 трлн рублей, участок от Москвы до Нижнего Новгорода (421 км) — 530 млрд рублей. Еще примерно 30 млрд понадобиться на проектирование петербургского участка. Ежегодные операционные расходы на ВСМ оцениваются в более чем 47 млрд рублей.

РЖД рассчитывает получить из федерального бюджета минимум 600 млрд рублей. Предполагается, что большая часть расходов, 1,659 трлн рублей придутся на частные инвестиции, преимущественно деньги РЖД. Также госкорпорация обсуждает с Минфином возможность купона по зеленым облигациям на 275 миллиардов рублей. Общая сумма субсидии до 2049 года может составить 347 млрд руб.

Запустить участок ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода планируется к 2024 года, а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 году.

Весной президент России Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. ВСМ сократит время в дороге между Петербургом и Москвой до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет с 11 млн до 33 млн человек в год.