Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

Средняя стоимость кв м в целом по Казахстану составляет 270 тыс тенге (45 тыс рублей), это в три раза дешевле, чем в Москве.

Первые ассоциации, которые приходят на ум, при упоминании Казахстана – степи, Тянь-Шань и Байконур. Безусловно, это далеко не все, что можно сказать об этой стране. Сегодня Казахстан – это одна из крупнейших экономик Центральной Азии и вторая экономика постсоветского пространства. Так, по итогам прошлого года ВВП Казахстана года увеличился на 4,1%. Для сравнения – в России этот показатель составил 2,3%. Несмотря на последние политические события (уход Нурсултана Назарбаева с поста главы государства), страна продолжит развиваться, и по итогам этого года экономика страны может вырасти на 5%.

В самом Казахстане соединились восточные и западные традиции и нетронутая природа – степи, горы и озера, которые не уступают альпийским пейзажам. Поэтому если вы рассматриваете страну для покупки зарубежной недвижимости, возможно это Казахстан. Тем более, что цены на недвижимость здесь в разы ниже московских, и никаких трудностей перевода – большинство местных жителей говорят на русском языке.

Рынок закалился

Последние лет пять девальвационные процессы на рынке недвижимости Казахстана сильно сказывались. В результате в 2016 году жилищный рынок ответил снижением цен в тенговом эквиваленте (по некоторым оценкам, достигавшее 20%), а местный покупатель до поры занял выжидательную позицию, рассказывает эксперт Prian.ru Марите Любинайте.

В 2017 году ценовое падение замедлилось. И только в прошлом году рынок недвижимости начал делать поступательное движение вверх на фоне продолжающегося укрепления и ослабления тенге, роста инфляции, закрытия банков.

"Рынок "закалился". Еще дают о себе знать отложенный спрос и некоторое оживление ипотечного рынка, спровоцированное запуском льготных ипотечных программ, рассчитанных как на первичное, так и на вторичное жилье – "7-20-25" (Ставка по кредиту составляет 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок кредита - до 25 лет), "Баспана хит" и "Орда", - отмечает эксперт.

В итоге, по данным официальной статистики, к марту 2019 года рост числа сделок составил 14% за год. В большей степени купли-продажи пришлись на квартиры. Восходящий тренд показали многие регионы, но наиболее существенный зафиксирован в Алматы – 65,4% за год. А вот в главном городе – Нур-Султане – наоборот было падение (почти на 10%).

Конечно, политические перестановки, низкая платежеспособность населения, курсовая динамика и определенная сезонность оказывают свое негативное влияние на рынок. Но новое жилье строится, а государственные жилищные программы, поддерживают строительный сектор и семьи с детьми, отмечает Марите Любинайте.

Возглавлявший Казахстан почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената парламента страны. Досрочные выборы президента республики назначены на 9 июня. Позднее Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана: из Астаны в Нур-Султан.

По мнению экспертов портала по зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru, плохие времена на рынке недвижимости Казахстана заканчиваются (когда тенге сильно подешевел к доллару, и у людей не было денег на покупку недвижимости, так как половина объектов продавались, основываясь на курсе американской валюты). На данный момент рынок жилья в Казахстане процветает, несмотря на уход Нурсултана Назарбаева (ранее аналитики прогнозировали снижение упадок продаж и цен). Подъем также обусловлен открытием сезона на рынке недвижимости, который начинается с конца февраля.

Если говорить о зарубежном спросе, то заинтересованных обзавестись квадратными метрами в Казахстане немного. По данным HomesOverseas.ru, на иностранных покупателей приходится 1%. В основном иностранцы приезжают в Казахстан по работе и снимают квартиры. Россиян очень много, но они нанимают квартиры в аренду, потому что в основном приезжают по работе.

Цены в три раза ниже московских

Хотя у казахской недвижимости, как утверждают эксперты, немало плюсов. Например, высокая арендная доходность – примерно 8-10% годовых. Сам рынок жилья в стране растет. Алматы считается одним из финансовых центров СНГ, найти высокооплачиваемую работу, имея образование, не составит проблемы. Налоги на недвижимость невысокие, из ограничений для иностранцев – запрет на покупку земли.

К плюсам можно отнести и сами цены, которые существенно ниже московских. Средняя стоимость кв м в целом по Казахстану составляет 270 тыс тенге (45 тыс рублей). Для сравнения средняя цена кв м в Москве три раза дороже - около 162 тыс рублей. Поэтому с бюджетом московской двушки (10-12 млн рублей), в Казахстане можно чувствовать вполне уверенно.

Самое дорогое жилье в городах республиканского значения – Алматы, Шымкент и, конечно, в столице страны – Нур-Султане. Самая дешевая недвижимость продается в таких крупных городах как Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей и Тараз.

Лидерство по средней стоимости кв удерживает Алматы. По итогам прошлого года он составил порядка 363 тыс тенге (61 тыс рублей), в столице – 332 тыс тенге (56 тыс рублей). При этом новые квадратные метры дороже примерно на 10-16% в зависимости от региона, отмечает Марите Любинайте.

То, что столичные квадратные метры дешевле алматинских объясняется активным строительством и введением в эксплуатацию нового жилья в Нур-Султане, а также ростом числа предложений после прошедшей выставки ЭКСПО-2017, поясняет аналитик. Но и здесь можно выбрать множество вариантов.

Соседство с элитой взамен московской двушки

И в Нур-Султане, и в Алмате с бюджетом 10-12 млн рублей можно позволить себе элитные районы, либо купить несколько бюджетных вариантов и сдавать их в аренду. Например, стандартную двушку в Нур-Султане можно купить за 20-30 млн тенге (3,3-5 млн рублей). Примерно такие же цены и в Алмате.

Сама Алмата условно делится на верхнюю (районы Медеуский, Бостандыкский и верхняя часть Алмалинского района) и нижнюю (Турксибский, Жетысуйский и Алатауский районы). В верхней части цены на порядок выше, так как там находится деловой центр города, лучше экология (ближе к горам) и более развита инфраструктура, там живет вся элита, рассказывают эксперты HomesOverseas.ru. Нижняя часть города, является промышленной зоной, естественно там и цены ниже.

Нур-Султан (Астану) тоже можно разделить на правый и левый берег. Правый берег преимущественно старые постройки советского времени и промышленные зоны. Левый берег – это новостройки, находится все правительственные департаменты и деловые центры.

Для Казахстана 10-12 млн рублей – это солидный бюджет, отмечает эксперт Prian.ru. За эти деньги на вторичном рынке Алматы можно купить квартиру площадью свыше 100 квадратов с ремонтом в жилом комплексе с хорошей локацией. На первичном рынке тоже будут варианты в комплексах, статусность которых будет подчеркнута расположением в предгорьях Заилийского Алатау. Что касается домов, то они будут добротные площадью свыше 200 кв м, с электричеством, газом, центральным водоснабжением и участком от пяти соток.

В Нур-Султане можно рассматривать трех- или четырехкомнатные квартиры с евроремонтом в жилых комплексах с закрытой территорией на левом берегу реки Ишим. Здесь расположены правительственные учреждения, госкорпорации, а также различные достопримечательности.

В целом для покупки качественного жилья (в хорошем ЖК и с большим метражом) в двух самых дорогих городах Казахстана потребуется около 38 млн тенге (6,3 млн рублей). Поэтому ехать в другие города, скорее всего, и не придется.