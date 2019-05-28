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За продажу сведений из ЕГРН третьим лицам будут штрафовать

28 мая 2019 г. 243
Фото: © shutterstock.com

Минэкономразвития предлагает запретить предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам.

Законопроект направлен на борьбу с сайтами-двойниками, которые дублируют сайт Росреестра и вводят в заблуждение как граждан, так и организации, предоставляя недостоверные сведения.

Запрет коснется как юридических, так и физических лиц. За передачу сведений третьим лицам будут штрафовать, пишут "Ведомости". Для физлиц сумма штрафа будет от 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 тысяч.  В случае повторения нарушения штраф вырастет до 100 тысяч для физлиц и до 600 тысяч для юрлиц. Кроме того, деятельность юридического лица могут приостановить на срок до 3 месяцев.

В Росреестре заявили, что законопроект не нарушает принцип открытости ЕГРН.

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