За продажу сведений из ЕГРН третьим лицам будут штрафовать

Законопроект направлен на борьбу с сайтами-двойниками, которые дублируют сайт Росреестра и вводят в заблуждение как граждан, так и организации, предоставляя недостоверные сведения.

Запрет коснется как юридических, так и физических лиц. За передачу сведений третьим лицам будут штрафовать, пишут "Ведомости". Для физлиц сумма штрафа будет от 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 тысяч. В случае повторения нарушения штраф вырастет до 100 тысяч для физлиц и до 600 тысяч для юрлиц. Кроме того, деятельность юридического лица могут приостановить на срок до 3 месяцев.

В Росреестре заявили, что законопроект не нарушает принцип открытости ЕГРН.