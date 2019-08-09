Заплатить за ЖКУ можно будет на кассе магазина

Банк работает над доступностью финансовых услуг. До конца года число торговых точек, где можно снять наличные вырастет до 3 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В 2019 году у москвичей появилась возможность использовать QR-коды при оплате коммуналки – они появились на едином платежном документе, который каждый месяц получают жители столицы.