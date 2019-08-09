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Заплатить за ЖКУ можно будет на кассе магазина

9 августа 2019 г. 449
Фото: © shutterstock.com

Жители малонаселенных пунктов смогут оплачивать коммуналку на кассах магазинах – такую возможность прорабатывает Сбербанк.

Банк работает над доступностью финансовых услуг. До конца года число торговых точек, где можно снять наличные вырастет до 3 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В 2019 году у москвичей появилась возможность использовать QR-коды при оплате коммуналки – они появились на едином платежном документе, который каждый месяц получают жители столицы.

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