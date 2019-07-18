Застройщики ищут серые схемы продажи жилья, чтобы избежать эскроу

В июне, по данным Росреестра, было зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия – это более чем на половину больше, чем в мае, и вдвое больше, чем годом ранее. Аналитики компании "Метриум" отметили активность юридических лиц – с их участием было заключено 4,09 тысячи договоров – это на 164% больше, чем в прошлом году.

Застройщики переводят значительные объемы предложения на аффилированных юрилиц, чтобы потом продавать жилье по договорам переуступки прав собственности, пишет "Коммерсант" со ссылкой на управляющего партнера "Метриум" Марию Литенецкую.

Это касается не только Москвы – по аналогичной схеме застройщики действуют в других крупных городах.

Серые схемы стали вариантом продажи жилья для застройщиков, попавших под новые правила – по данным Минстроя, с использованием эскроу-счетов будет строиться пока 30% заявленного объема жилой недвижимости. Полноценный переход отрасли на новую схему работы состоится лишь через 2 года.